Manaus – O futebol de base do Amazonas começou com o pé direito na Copa São Paulo de Futebol Junior 2022. Com gol logo no começo do jogo, o Fast Clube venceu a Matonense-SP por 1 a 0 e assumiu a ponta do Grupo 6 do torneio. O duelo com os donos da casa aconteceu no início da tarde desta terça-feira (4), no Estádio Ferreirão, em Matão, no interior paulista.

O gol da vitória dos meninos do Tricolor de Aço foi marcado pelo atacante Lúcio, de pênalti, aos 5 minutos de partida. Com o resultado, o Fast somou três pontos e assumiu a ponta da chave. Neste momento, Fluminense e Jacuipense-BA fazem o outro jogo do grupo.

Com maior poder de decisão desde o apito inicial, o Fast só precisou de cinco minutos para garantir o triunfo em terras paulistas. Após descida pela direita, Alex Manaus cruzou na área e o zagueiro Chicão meteu a mão na bola. Pênalti. Na cobrança, Lúcio encheu o pé e abriu o placar.

Depois disso, o Fast sofreu certa pressão da Matonense-SP, que jogava diante de sua torcida. Foi aí que surgiu a boa figura do goleiro Yan, que fechou o gol do Tricolor.

Já na segunda etapa, mais bem postado em campo, o Fast soube se defender e segurar o marcador e, consequentemente, a vitória ma estreia. Na próxima rodada, o time comandado por Darlan Borges encara o Fluminense-RJ.

O duelo do Tricolor de Aço com o Tricolor das Laranjeiras acontece na sexta-feira (7), às 14h15 (horário de Manaus), no Estádio Ferreirão, sede do Grupo 6. Vitória amazonense praticamente garante classificação do Fast à fase seguinte da Copinha 2022.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/01/2022

