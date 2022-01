Avalie o post

Sete navios de cruzeiros dos 11 previstos para a “Temporada de Cruzeiros 2022”, com estimativa de chegada no dia 20 de janeiro, desistiram de vir ao Amazonas, segundo informou nessa segunda-feira (3), a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

Segundo a prefeitura, os cruzeiros marítimos em operação no Brasil e com casos confirmados de Covid-19 integram a Temporada Nacional de Navios, que não contempla a Amazônia brasileira como destino.



Com o ressurgimento de novos casos na Europa e em virtude da nova variante Ômicron, a “Temporada de Cruzeiros 2022” em Manaus, que prevê somente cruzeiros internacionais, ainda está em análise pelos órgãos responsáveis.

A prefeitura reafirma que vai seguir toda a orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Ministério da Saúde, Ministério do Turismo e da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Ontem, a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (Clia) já havia divulgado que as companhias suspenderão as operações no Brasil até o próximo dia 21. O comunicado cita “incertezas na interpretação e aplicação de protocolos previamente aprovados”.

A decisão acontece após a Anvisa reforçar a “urgência” de uma interrupção imediata da temporada de cruzeiros, após surtos de Covid em navios.

Fonte: Prefeitura de Manaus

