Avalie o post

No dia 20 de Janeiro, a igreja católica celebra a festividade de São Sebastião. O santo é conhecido como o protetor da humanidade contra a fome, a peste e a guerra. No Brasil ele é o padroeiro do estado do Rio de Janeiro.

Em Manaus, quatro imagens peregrinas de São Sebastião vão percorrer prédios, hospitais, centros comerciais, restaurantes e na Rádio Rio Mar. Frei Paulo Xavier, Pároco da igreja lembra que a programação é extensa.



Frei Paulo, também faz um convite para os fiéis participarem das missas de fim de ano.

A paróquia fica localizada na rua 10 de Julho em frente ao largo de São Sebastião.



Hiolanda Mendes – Rádio Rio Mar

Fonte