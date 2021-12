Avalie o post

Além de tentar fugir dos policias correndo, o suspeito resistiu a abordagem e precisou ser contido para ser algemado

Manaus – Willen Mendes da Costa, 26, foi preso com uma arma de fogo na tarde desta quinta-feira (23), na Rua Anori, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. Suspeito tentou correr e deixou o armamento para trás.

Homem tenta fugir da polícia, derruba arma de fogo e é preso na zona leste de Manaus (Foto: Divulgação)

A equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) efetuou a prisão do criminoso. Além de tentar fugir dos policias correndo, o suspeito resistiu a abordagem e precisou ser contido para ser algemado.

Os policiais apreenderam uma arma de fogo de fabricação caseira com três munições, sendo uma deflagrada. O homem foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde o caso foi registrado.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

