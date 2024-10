Um homem de 45 anos manteve a própria família em cárcere privado em casa na noite desta terça-feira (22/10) em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ele matou o pai, o irmão e um policial militar a tiros e deixou outras nove pessoas feridas, entre policiais e familiares. As informações são do G1.

Na manhã desta quarta-feira (23/10), a polícia entrou no imóvel e encontrou o atirador morto.

A polícia diz que foi até a casa onde a família estava após receber denúncias de que os pais do atirador, idosos, eram mantidos em cárcere privado. Assim que o criminoso viu os agentes, atirou contra eles e contra os familiares. Dois drones dos militares também foram abatidos pelo homem, segundo a Brigada Militar (BM).

Além do pai e do irmão do criminoso, estavam no local a mãe e a cunhada dele. Todos foram atingidos pelos disparos após a chegada dos policiais e levados para o hospital.

Os três mortos foram identificados como:

Eugênio Crippa , de 74 anos, pai do atirador

, de 74 anos, pai do atirador Everton Crippa , 49 anos, irmão do atirador

, 49 anos, irmão do atirador Everton Kirsch Júnior, de 31 anos, policial militar

Os nove feridos foram identificados como:

Cleris Crippa , 70 anos, mãe do atirador – estado grave após ser baleada três vezes

, 70 anos, mãe do atirador – estado grave após ser baleada três vezes Priscilla Martins , 41 anos, cunhada – estado grave após ser baleada uma vez

, 41 anos, cunhada – estado grave após ser baleada uma vez Rodrigo Weber Voltz , 31 anos, PM – em cirurgia após ser baleado três vezes

, 31 anos, PM – em cirurgia após ser baleado três vezes João Paulo Farias Oliveira , 26 anos, PM – em cirurgia após ser baleado uma vez

, 26 anos, PM – em cirurgia após ser baleado uma vez Joseane Muller, 38 anos , PM – estado estável após ser baleada uma vez

, PM – estado estável após ser baleada uma vez Eduardo de Brida Geiger, 32 anos , PM – liberado do hospital após ser baleado de raspão

, PM – liberado do hospital após ser baleado de raspão Leonardo Valadão Alves, 26 anos , PM – liberado do hospital após ser baleado de raspão

, PM – liberado do hospital após ser baleado de raspão Felipe Costa Santos Rocha , PM – liberado após ser baleado de raspão

, PM – liberado após ser baleado de raspão Volmir de Souza – aguarda cirurgia após ser baleado uma vez (não há confirmação sobre a relação dele com o crime, mas informações iniciais apontam que seria um guarda municipal)

Como crime ocorreu

O crime aconteceu em uma casa na Rua Adolfo Jaeger, no bairro Ouro Branco. Conforme a polícia, o homem estaria mantendo os pais em cárcere privado. O próprio pai teria ligado para a polícia denunciando maus-tratos. Logo que viu os policiais, na parte da frente do imóvel, o homem atirou contra eles.

Uma pessoa que estava fora da casa e não era policial nem familiar também chegou a ser atingida. Informações iniciais apontam que era um guarda municipal.

De acordo com o tenente-coronel Alexandro Famoso, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) de Novo Hamburgo, houve tentativa de negociação e conversa com o atirador, incluindo contato telefônico. O homem, no entanto, só respondia com disparos, segundo o comandante.

O comandante Alexandro Famoso informou que o homem atirou “de forma inesperada […] em todas as pessoas que se encontravam naquele local, na frente da residência”.