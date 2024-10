LeBron e Bronny James fizeram história ao se tornarem a primeira dupla de pai e filho a jogar juntos na NBA. Na última terça-feira (22), os atletas estiveram em quadra na vitória dos Los Angeles Lakers sobre o Minnesota Timberwolves, com um placar de 110 a 103. Antes do início da partida, LeBron ofereceu palavras de incentivo ao filho, encorajando-o a jogar de forma descontraída. Após o jogo, o jogador veterano compartilhou sua alegria em ter a oportunidade de atuar ao lado de Bronny, ressaltando a importância dos treinos que realizaram juntos ao longo do tempo.

O confronto aconteceu na Crypto.com Arena, onde LeBron também alcançou um marco significativo ao igualar o recorde de 22 temporadas na NBA, anteriormente estabelecido por Vince Carter. O destaque da partida foi Anthony Davis, que anotou 36 pontos e pegou 16 rebotes, contribuindo decisivamente para a vitória da equipe. Na mesma rodada, outros jogos também chamaram a atenção. O Boston Celtics venceu o New York Knicks com um placar de 132 a 109, mostrando sua força na competição. A rodada trouxe uma série de confrontos emocionantes, com equipes se preparando para os próximos desafios.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira