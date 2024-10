Vinte e dois quilos de drogas foram apreendidos após a queda do avião monomotor, na terça-feira (22/10), em Lábrea (a 702 quilômetros da capital), que foi interceptado pela Força Aérea Brasileira (FAB). Um homem de 23 anos foi preso.

De acordo com a 4ª Companhia Independente de Polícia (CIPM), por volta das 11h, a equipe policial recebeu a informação de que um avião monomotor, que carregava uma suposta carga de entorpecentes, estaria sobrevoando aquela região. A denúncia apontava que a FAB estaria acompanhando o transporte aéreo.

Na ocasião, os policiais militares foram acionados para irem até o ramal do quilômetro 4, zona rural, local onde a aeronave foi encontrada em destroços. O suspeito foi localizado próximo ao local da queda, com algumas lesões pelo corpo. O material entorpecente foi encontrado queimado acondicionado em embalagens plásticas.

O homem foi conduzido a uma unidade hospitalar da região e, após atendimento, foi conduzido, juntamente com o material apreendido, para a Polícia Federal.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.