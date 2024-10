“São pessoas normais, de bem, que tem família e não tem antecedentes criminais. Comparecemos ontem na delegacia, mas não foi possível apresentá-los. A oitiva será possível na semana que vem”, diz advogado dos jovens infratores

Os advogados dos adolescentes que aparecem dando tiros, atacando moradores de rua, depredando lojas e que tiveram prisão temporária de cinco dias decretada pela Justiça do Amazonas, deram entrevista coletiva, na manhã desta quarta-feira (23) no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para apresentar os acusados, mas delegado Cícero Túlio, responsável pelo caso, rejeitou porque segundo ele, “existem outras audiências agendadas e não seria justo fazer o atendimento”.

“Não tenho como desmarcar audiências de diversas vítimas pra receber eles só pelo fato de terem dinheiro”, afirmou Cícero Túlio.

Os jovens Pedro Henrique Baima, Enrick Benigno Lima, ambos de 20 anos, e Marcos Vinícius Mota da Silva, de 18 anos, aparecem em vídeos gravados por eles próprios fazendo disparos de revolver contra postes de iluminação pública, dando tiros para o alto, incenidiando fogo em locais públicos, danificando comércios e atacando moradores de rua.

O delegado ainda afirma que após a vedação do período eleitoral, os jovens podem se apresentar normalmente – no 2º turno das eleições municipais, as prisões estão vedadas, exceto em flagrante ou sentença condenatória de crimes graves.

“Se quiserem se apresentar na quarta-feira quando a vedação eleitoral quanto ao cumprimento de mandados já tiver passado, eles serão muito bem recebidos para cumprirmos os mandados”, disse Cícero Túlio.

A Justiça do Amazonas ainda avalia se irá decretar prisão preventiva dos jovens, solicitada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Na coletiva de imprensa, o advogado do grupo, Affimar Cabo Verde, disse que não é possível fazer nenhum julgamento apenas baseado em vídeos, e que seus clientes são pessoas do bem e sem nenhum antecedente criminal, apenas tomaram essa atitude por culpa da pouca idade. A defesa também citou que ainda não teve acesso aos detalhes do Inquérito Policial (IP).

“Não há nenhum tipo de informação para a defesa, nós ainda não tivemos acesso aos automóveis. Imagino também que exatamente por essa questão sensível que está sendo tratada, ainda há algum atraso ali com relação à divulgação de informações, mas eu quero crer que hoje nós tenhamos, junto ao Poder Judiciário, o acesso a todas essas informações, não só aos pedidos, à documentação e à própria decisão do magistrado” explicou o advogado.

A defesa também informou que pretende apresentar seus clientes no dia 30 de outubro, como foi instruído na delegacia.

“São pessoas normais, de bem, que tem família e não tem antecedentes criminais. Comparecemos ontem {terça-feira, 22} na delegacia, mas não foi possível. A outiva somente será possível n semana que vem”, afirmou Cabo Verde.

Por lei, os adolescentes são considerados foragidos porque o mandado vale por cinco, mas a legislação eleitoral impede a prisão deles.

