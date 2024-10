Torcedores do Peñarol que se envolveram em uma série de incidentes no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 23 de outubro, enfrentarão a prisão e serão escoltados para fora do estado, conforme anunciou o governador Cláudio Castro, que se manifestou nas redes sociais sobre o ocorrido. Mais de 200 indivíduos foram detidos e encaminhados para a Cidade da Polícia, localizada na zona norte da capital fluminense.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O conflito teve início por volta do meio-dia, quando ocorreu um furto em uma padaria. A Polícia Militar, que estava monitorando os torcedores do Peñarol através do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios, foi acionada após a ocorrência do crime. Um homem foi preso em flagrante por furto. Os torcedores uruguaios estão na cidade para assistir ao jogo entre Peñarol e Botafogo, que faz parte da semifinal da Copa Libertadores. Após isso uma briga generalizada começou, envolvendo o saque do ônibus dos torcedores uruguaios e o incêndio do veículo. O jogador do Flamengo, Guillermo Varela, estava no meio da confusão. Segundo o próprio Flamengo, o lateral foi para o local da briga para retirar dois amigos que estariam envolvidos na confusão.

Confira a nota da PM:

No fim da manhã desta quarta-feira (23/10), durante o policiamento preventivo, os agentes do Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios (BEPE) foram acionados para atender a um caso de furto de celular dentro de um estabelecimento comercial na Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes. Após buscas o aparelho foi localizado com um integrante da torcida e a ocorrência encaminhada à 16ª DP (Barra da Tijuca).

No início da tarde, torcedores do Peñarol iniciaram uma confusão com um grupo de pessoas, além de cometerem uma série de atos de vandalismo, incluindo saques e depredação de estabelecimentos comerciais e veículos na mesma região. Diante da gravidade da situação, policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) foram acionados para conter o tumulto.

Equipes do Corpo de Bombeiros também foram ao local para conter os incêndios colocados em veículos.

Os policiais controlaram a ação criminosa e mais de 200 indivíduos estão sendo conduzidos para a Cidade da Polícia. Até o momento, uma pistola foi apreendida.

Ocorrência em andamento.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias