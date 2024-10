A Tvlar Motos Yamaha marca presença no Festival Playlist, que reunirá as atrações Mastruz com Leite, Magníficos e Limão com Mel nesta quarta-feira (23), no Podium da Arena da Amazônia, em Manaus, a partir das 21h. Em um estande no evento, a marca vai expor diversos modelos de motocicletas.

Os visitantes terão a oportunidade de conhecer de perto modelos como a Fazer 150 UBS e a Crosser S ABS. Além disso, o estande será um espaço “instagramável”, repleto de adereços e cores vibrantes, ideal para fotos e vídeos com as motocicletas, que são produzidas no Polo Industrial de Manaus.

O diretor-geral da Tvlar Motors, Oduénavi Ribeiro, ressaltou que a participação no evento reforça o compromisso da empresa com a valorização da cultura e da música local, apoiando financeiramente o trabalho dos artistas.

“As bandas que se apresentarão no festival têm grande apelo junto ao nosso público, que é apaixonado por forró, especialmente no interior do Amazonas. Vemos isso como uma excelente oportunidade de conexão com nossos clientes,” afirmou Ribeiro.

Além da exposição, a Tvlar Yamaha Motos está vendendo ingressos para o Festival Playlist em suas lojas físicas localizadas na Cidade Nova, Grande Circular e Cachoeirinha. O

Festival é produzido em parceria com a M1 Eventos e Donkey Produções. Os ingressos estão custando R$ 115,00 (frontstage premium) e R$ 405,00 (extra vip), disponíveis também no site BaladaApp (com taxas adicionais).

