A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (23), o homem apontado como chefe de uma rede criminosa de desmatamentos e queimadas na região Sul do Amazonas. A suspeita é que o esquema tenha gerado danos ambientais estimados em R$ 138 milhões.

O homem preso é o principal financiador e articulador das operações ilegais, segundo a Polícia Federal. Ele foi preso em um condomínio de luxo em Campinas (SP).

A operação Dracarys, que prendeu o suspeito, investiga desmatamentos e queimadas ilegais nos municípios de Boca do Acre (AM) e Pauini (AM).

De acordo com a PF, o alvo é investigado por desmatar, provocar incêndios, impedir a regeneração da vegetação, além de falsidade ideológica e associação criminosa.

O suspeito foi levado para a Delegacia da PF em Campinas. Na cidade também foram cumpridos outros três mandados de busca.