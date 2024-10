A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), em colaboração com a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Careiro, (a 88 quilômetros de Manaus), e a Delegacia Fluvial (Deflu), deflagrou nesta quarta-feira (23/10), como forma de prevenção, a Operação Aluminus. Durante a ação, um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por armazenar pornografia infantil e por suas intenções de realizar ataques em escola.

Conforme o delegado Paulo Benelli, titular da Dercc, a equipe da unidade policial recebeu, do Laboratório de Operações Cibernéticas (CiberLab), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), relatórios e informações sobre possíveis atentados a escolas no Amazonas. Com base nas informações, iniciaram-se buscas para rastrear a origem das mensagens.

“Com o decorrer das investigações, chegamos a quatro alvos, sendo três jovens e um menor de idade, que não estavam associados entre si, mas que haviam incitado e feito comentários sobre massacres, fazendo menção ao ataque de Suzano, em São Paulo, e de Columbine, nos Estados Unidos”, salientou Benelli.

De acordo com o delegado, as investigações apontaram que dois alvos seriam de Manaus e os outros dois eram do município de Careiro. Nas residências, foram cumpridos mandados de buscas e apreensões domiciliares.

“Conseguimos localizar um alvo em Manaus e indiciá-lo. Na casa dele, apreendemos aparelhos celulares com mensagens de ataques a escolas e apologia aos ataques ocorridos no Brasil e nos Estados Unidos”, detalhou o delegado.

Em Careiro, foi efetuada a prisão em flagrante de um dos alvos, pela equipe policial da DIP do município. De acordo com o delegado David Jordão, titular da unidade policial, no município, as diligências contaram com apoio da Deflu, uma vez que um dos alvos estava localizado em um ramal da estrada de Autazes.

“Foram recolhidos aparelhos eletrônicos relacionados a investigações conduzidas pela Dercc. Em particular, no celular de um dos alvos em Careiro foram encontrados materiais sobre a promoção de um atentado contra a escola, além de conteúdos de pornografia infantil”, falou o delegado.

Segundo o delegado, durante os procedimentos, foi verificado que o indivíduo havia sido apreendido no começo deste ano, quando era adolescente, por tentar invadir uma escola com armas brancas, com a intenção de ferir alguns alunos. Os outros dois alvos ainda não foram localizados e as investigações continuam.

Procedimentos

O indivíduo responderá por armazenamento de pornografia infantil e realizar atentados em escolas, passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.