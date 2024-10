Fim do jejum. Depois de 9 anos, o Barcelona voltou a vencer o Bayer de Munique, e conquistou sua terceira vitória sobre o time alemão, na história. Os Bávaros ganharam 11 vezes. O resultado, uma goleada por 4 a 1 sobre os alemães, veio dentro da casa do Bayern de Munique que recebeu o Barcelona nesta quarta-feira (23) em jogo válido pela Champions League. O destaque da partida foi o brasileiro Raphinha, que deixou dois gols na vitória. Foi ele que deu início aos gols do Barça. Com um minuto de jogo o atacante já tinha balançado as redes. Após um passe longo, ele recebeu sozinho cara a cara com o gol e não desperdiçou, tirou o experiente Neuer da jogada e abriu o placar. Mas esse foi o único momento de brilho do Barcelona nos primeiros momentos do jogo, porque depois de só deu Bayer. O inglês Harry Kane chegou a empatar aos 9 minutos após um passe de Muller pela direita, mas a marcação foi anulada porque a arbitragem pegou impedimento.

A anulação não mexeu com o emocional do Bayern, que continuou pressionando e aos 17 minutos o inglês balançou as redes de novo, dessa vez com um cruzamento vindo da esquerda com Gnabry. Com o empate do jogo, o Barça ressurgiu e voltou a jogar, deixando o jogo equilibrado e aos 35 minutos, em uma falha da defesa dos Bávaros, Neuer saiu errado e Lewandowski não desperdiçou, mandou para os fundo das redes e fez o segundo. Os jogadores do Bayern ficaram reclamando de falta no início da jogada, mas a arbitragem não entendeu como jogada faltosa e seguiu o jogo.

Mesmo à frente do placar, o Barcelona seguiu pressionando e antes do fim da etapa inicial, Raphinha fez o segundo no jogo e levou o time espanhol para o intervalo com 3 a 1 no placar. A estrela do brasileiro não parou de brilhar. Aos 11 minutos do primeiro tempo, com uma jogada de velocidade, parecida com as outras duas em que ele marcou, Raphinha bateu cruzado sem chances para Neuer e fez o quarto dele. O Bayer mexeu no time visando ofensividade, com Musila, para tentar reverte o resultado, mas não teve resultado, enquanto o Barça continuava criando mais oportunidades, mas não conseguiu finalizar ao alvo. Aos 31, Raphinha foi substituído, e saiu reverenciado pela torcida. Com placar mais do que consolidado, o Barça só administrou o resultado até o final da partida.