Avalie o post

Ele foi encaminhado à delegacia na manhã desta quarta-feira (22) para prestar esclarecimentos

Manaus – Um homem foi preso por ser o principal suspeito da morte do próprio pai, um idoso de 66 anos. Bismarck Meireles foi detido na manhã desta quarta-feira (22). O crime aconteceu na rua Jaqueira, bairro Zumbi 1, zona leste de Manaus.

(Foto: Divulgação)

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, chegou a ser acionado. A morte de Euclides Brito Meireles, 66, foi dada como natural inicialmente, entretanto peritos analisaram o corpo e constataram marcas de agressão física.

Segundo informações de vizinhos repassadas à Polícia, o suspeito do crime agredia o pai constantemente. O suspeito foi detido e levado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) para os procedimentos cabíveis.

Ainda segundo a polícia, o homem já tem passagem por agressão, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 16/12/2021

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte