Um homem de 41 anos foi preso por ameaça, perseguição e descumprimento de medidas protetivas contra a ex-companheira, uma mulher de 23 anos. Segundo a polícia, ele não aceitava o fim da relação.

Eles mantinham um relacionamento há 3 anos e não tinham filhos. De acordo com o depoimento da mulher, a convivência ficou difícil porque o homem era agressivo e instável no dia a dia.

Segundo a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), além dos crimes já citados, homem vai responder, também por violência doméstica.

“A jovem já possuía medidas protetivas em favor dela, porém o seu ex-companheiro continuava descumprindo a ordem judicial, pois enviava mensagens a ela em tom ameaçador e perseguidor. Ele fazia ameaça. Com base nisso, foi solicitado à Justiça o mandado de prisão preventiva em nome do autor, e a ordem foi decretada no dia 22 de março deste ano, pelo Juizado Especializado da Violência Doméstica”, explicou.

A polícia civil informou que as delegacias da mulher possuem uma rede de enfrentamento a esse tipo de violência, com assistência psicológica, jurídica e social, para que as vítimas não se sintam desamparadas.

Caso seja vítima de algum tipo de violência ou conheça alguém nessa situação, você deve realizar a denúncia na delegacia mais próxima de você ou diretamente na sede de uma das delegacias especializadas.

Na zona Norte, a delegacia da mulher fica no bairro Cidade de Deus. Na zona Centro-Sul, a delegacia fica no bairro parque Dez de Novembro, e na zona Sul, a delegacia da mulher está localizada no Bairro Colônia Oliveira Machado.

