Medalha

Tramita na Assembleia Legislativa do Estado (ALE) proposta para conceder a Medalha Ruy Araújo ao Ministro do Superior Tribunal Federal (STF) Enrique Ricardo Lewandowski, “em razão da relevante contribuição pelos serviços prestados ao Estado do Amazonas”.

Construção

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas (Ipem-AM) vai gastar R$ 999 mil para a empresa R. T. Comércio de Material de Construção e Transporte de Carga Ltda. para construção da sede do instituto nos municípios de Humaitá e Itacoatiara.

Assédios

O procurador da República Vinicius Marajó Dal Secchi instaurou procedimento para acompanhar e fiscalizar as políticas do Instituto Federal do Amazonas (Ifam) para combater os casos de assédio moral e sexual na instituição.

Imposto

O senador Eduardo Braga (MDB/AM) postou vídeo nas suas redes sociais lamentando a prorrogação, por mais 30 dias, da redução de 25% do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI). A medida faz parte do Decreto nº 11.021 assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (1º de abril).

Oficinas 1

O Núcleo de Artes Visuais do Programa de Residência Pedagógica promove, de 5 a 9 de abril, um ciclo de oficinas e workshops abertos ao público em geral.

Oficinas 2

Com orientação do professor Valter Mesquita, da Faculdade de Artes da Ufam, as atividades são gratuitas e ocorrerão em formato remoto, por meio do Google Meet. As inscrições estarão abertas até 31 de março e a idade mínima para participar é 14 anos.

Hediondos

Poderão se tornar crimes hediondos os atos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescenteque tratam de fotografia, vídeo ou outro registro contendo cena de envolvendo menores. Projeto de lei com essa finalidade foi apresentado pelo senador Lasier Martis.

Mais de 70 deputados trocaram de legenda na janela partidária

Durante os 30 dias do período de janela partidária, prazo para que deputadas e deputados federais ou estaduais possam trocar de partido político para concorrer nas Eleições 2022 sem perder o mandato por infidelidade partidária, cerca de 70 deputados federais trocaram de sigla. Desde 2018, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a troca de sigla só pode ser feita pelo parlamentar no término do mandato vigente.

