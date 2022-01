Avalie o post

Manaus – Um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira (31), Rua Boa Esperança, no bairro Compensa 1, zona oeste de Manaus. Moradores do local preferiram não comentar como aconteceu a ação criminosa.

Foto: Divulgação

Após ser baleado, a vítima foi socorrida pode familiares e levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade, em seguida o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

A motivação do crime e identidade do criminoso serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

