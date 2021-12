Avalie o post

Testemunhas relataram, que a vítima estava em frente de casa quando foi surpreendido por dois criminosos, em uma motocicleta

Manaus – Adriano Alves Carneiro, 28, vulgo Purukão, foi assassinato a tiros na noite desta quarta-feira (29), na Rua Prosperidade, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus.

Foto: Nainy Castelo Branco

Segundo a polícia militar, a área em que o crime aconteceu é considerada vermelha por conta da guerra entre fações criminosas. Adriano não tinha passagem pela polícia.

Testemunhas relataram a equipe da 8 Companhia Interativa Comunitária (Cicom) , que a vítima estava em frente de casa quando foi surpreendido por dois criminosos, em uma motocicleta.

Populares não conseguiram identificar o modelo do veículo. Os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 28/12/2021

