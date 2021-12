Avalie o post

Cada um dos lutadores assinou contrato de 6 lutas e ganharam em dólar. Ambos são campeões dos dois maiores eventos de luta da região

Manaus – Uma terra conhecida por revelar grandes atletas, o Amazonas será mais uma vez, a origem de duas novas promessas. Com histórias muito parecidas, envolvendo dedicação, sacrifícios e muito treino, Day Monster e Valmir Junior serão os mais novos prospectos amazonenses a atravessar o mundo e representar o Estado no segundo maior evento de MMA do mundo, o conhecido gigante da Ásia, One Championship.

Foto: Divulgação

Cada um dos lutadores assinou contrato de 6 lutas e ganharam em dólar. E não é só nas histórias que temos algo em comum entre Day Monster e Valmir Junior, no estilo de luta também há coincidências, ambos são “strikers”.

Campeã do Mister Cage

Day Monster, de apenas 25 anos, com uma coragem gigante, deixou sua cidade Natal, Autazes, no interior do Amazonas e acreditando em seu sonho, passou a morar no vestiário da academia onde treina (Academia Carioca Academy).

Day ostenta um cartel de 9 lutas, sendo a detentora do cinturão do maior evento de MMA do Amazonas o Mr.Cage Championship. Com uma sequência de vitórias avassaladora no MMA Nacional, ela pouco a pouco conquistou seu espaço e o respeito de todos. “Meu maior sonho é comprar a minha casa e ter meu quarto”, revelou a lutadora.

Rei da Selva

Já Valmir Junior, de 26 (Academia BlacksMMA) foi revelado no Muay Thai, modalidade em que foi campeão diversas vezes no circuito regional. Com um cartel de 8 vitórias, todas por nocaute, enquanto concomitantemente treinava Jiu-Jitsu e luta livre. Hoje, treina boxe no seu time atual, e logo se provaria também no circuito regional e nacional de MMA. Valmir é detentor do cinturão do Rei da Selva, um dos maiores eventos de lutas do Amazonas.

“Meu maior sonho é representar meu Estado e poder mudar a história da minha mãe e da minha família fazendo aquilo que amo”, comentou o atleta.

Ambos são campeões dos dois maiores eventos de luta da região, O Mr. Cage e Rei da Selva são as portas de entrada e a vitrine para o lutador fazer sua carreira nacionalmente e em seguida ganhar o mundo.

Olhar cirúrgico

A dupla estava sob a ótica cirúrgica dos managers Samir Nadaf e Alex Davis, dois dos maiores responsáveis por projetar grandes promessas no cenário mundial. “Eu acompanhava tanto a Day quanto o Valmir desde suas primeiras lutas e sabia que com suas dedicações e confiança iríamos ganhar o mundo. Só pedi que confiassem em nosso trabalho, somos especialistas em realizar sonhos e mudar histórias”, explicou Nadaf.

“Não tem segredo para se chegar num grande evento, bastar procurar um manager sério e acreditar no trabalho, se dedicar e ter compromisso nos treinos, que colherá os frutos. Essa é a fórmula”, comentou Alex Davis.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 28/12/2021

