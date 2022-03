Avalie o post

Testemunhas relataram que a casa da vítima foi invadida por dois criminosos

Manaus – Waldimar Cabral Alves, 35, foi assassinado com sete tiros na tarde desta sexta-feira (11). O crime aconteceu por volta das 16h30 na Rua Vitória Beatriz, bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus.

Testemunhas relataram que a casa do homem foi invadida por dois criminosos, não identificados, que chegaram a pé e atiraram nele. Durante a fuga, a dupla roubou a moto de um mototaxista para fugir.

(Foto: Divulgação)

De acordo com as informações repassadas pela polícia, por volta das 8h da manhã, Waldimar estava em casa acompanhado de outros homens. O grupo paquerou uma mulher que estava em uma padaria, em frente à residência.

Durante a tarde, por volta das 16h30, dois criminosos foram até a casa da vítima e invadiram o local. Após uma discussão, os criminosos atiraram contra a vítima, que morreu com sete tiros. Conforme a polícia, a motivação pode ter ligação com a importunação dos homens contra a mulher.

A mãe da vítima, muito abalada, pediu justiça pela morte do filho, que deixou esposa e dois filho. “Descubra isso, pelo amor de Deus! Ele tem dois filhos e para mim ele era ótimo, um filho muito amoroso”, lamentou Maria José.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

