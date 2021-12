5/5 - (1 vote)

Por volta das 21h deste domingo (19), um homem identificado como Rosenilton da Silva Ramos, de 32 anos, natural de Barcelos AM, foi morto com aproximadamente com 5 tiros após sair de um Bar na avenida Francisco Queiroz, conjunto Manoa, zona norte de Manaus.

Testemunhas contaram ao Policiais Militares da 6° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que a vítima estava com a esposa no bar e que um homem até o momento não identificado, passou a assediar e querer dançar com sua mulher.

A partir daí, ainda conforme o relato de testemunhas, houve um desenvolvimento de Rosenilton com o homem que o iria mata-lo depois. Do lado de fora, esse assassinato esperou por Rosenilton e disparou várias vezes a queima roupa contra a vítima.

A mulher de Rosenilton ficou tão desesperada que chegou a se abraçar com o cadáver e se embrulhar com o mesmo pano que cobria o corpo da vítima.