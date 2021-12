5/5 - (1 vote)

A internet não para de ganhar força e relevância na vida de todos, basta ter como base os planos ousados para o Metaverso, que uniu as empresas que fazem parte do grupo do Facebook. Ou seja, se uma empresa não possui nenhum tipo de atenção ao marketing digital, ela simplesmente vive alheia a incontáveis possibilidades.

Para quem não está familiarizado com o termo ou conceito, o marketing digital é o conjunto de atividades que uma empresa (ou pessoa) executa online visando atrair novos negócios, criar relacionamentos e desenvolver uma identidade de marca.

Dentre as possibilidades de marketing digital existem diversas estratégias que podem ser adotadas, onde cada uma gera um efeito e todas atuam de maneira complementar, oferecendo uma série de benefícios para a empresa, dentre os quais se destacam os seguintes:

Garante uma presença online para ser encontrado;

Proporciona engajamento com a persona;

Acompanha a jornada de compra;

Permite a conquista e fidelização dos clientes;

Adiciona reconhecimento e autoridade de marca;

Possibilita a franca competição com empresas maiores;

Facilita a segmentação do público;

Cria a possibilidade de personalizar as ofertas;

Assegura resultados de longa duração;

Viabiliza mensurar todos os resultados;

Conta com uma excelente relação custo-benefício.

Se você está pensando em investir em marketing digital, as técnicas mais abrangentes, simples e amplamente utilizadas são as seguintes:

Marketing de conteúdo

Consiste em criar um conteúdo relevante para o público alvo da sua empresa sem necessariamente se tratar de uma publicidade, como dicas, tutoriais, material didático, ou entretenimento.

É importante ressaltar que atualmente a melhor estratégia para criar conteúdo relevante é apostar em produções audiovisuais. Em um levantamento recente da renomada revista Forbes, todos os dias 55% das pessoas do mundo assistem ao menos a um vídeo online.

Felizmente existem diversas soluções online para quem não está familiarizado com o processo de criação, como o youtube video editor, dentre tantas outras propostas intuitivas e simples no mercado.

Investimento em mídia paga

Se antes, para realizar alguma ação publicitária de longo alcance, as empresas tinham de contar com elevados valores para comprar espaço de anúncio em emissoras de rádio e televisão, atualmente todas as empresas, independente do tamanho, possuem poder de impactar o público de maneira igualitária na internet.

Investir em mídia paga consiste em pagar para que seus anúncios sejam exibidos, onde, as formas mais comuns de se fazer isso é através de banners em portais de conteúdo, links patrocinados no Google Ads, e anúncios nas redes sociais, em especial através do Facebook Ads.

Além dos dois exemplos citados acima, existem diversas outras estratégias que podem ser adotadas, como, por exemplo, a otimização para sites de busca (SEO), utilizar as redes sociais como canal de relacionamento, o inbound marketing, dentre tantas outras.

Agora que você entende um pouco mais sobre o conceito e as estratégias de marketing digital, basta criar um plano de divulgação para a sua empresa e estar aberto para uma grande pluralidade de oportunidades, que vão desde a captação e fidelização de novos clientes, até a elaboração de novos relacionamentos e possibilidade de negócios.