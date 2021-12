Avalie o post

Roubos aconteceram na Maestro Torquato Amoré, com a Corgie Assad Abdalla, por volta das 9h30 deste sábado (18)

Câmeras de segurança flagram a ação de uma quadrilha que realizava um arrastão no Morumbi, zona oeste de São Paulo, na manhã deste sábado (18). Os ocupantes de pelo menos três carros tiveram seus pertences roubados.

Os roubos aconteceram na rua Maestro Torquato Amoré, com a rua Corgie Assad Abdalla, por volta das 9h30. Uma das gravações mostra quatro homens, sendo que dois deles estão a pé, vestindo um capacete, enquanto os outros dois conduzem uma motocicleta cada.

Crimes foram gravados por câmeras REPRODUÇÃO RECORD TV

O primeiro carro é abordado por dois suspeitos, que abrem a porta do motorista e do passageiro e roubam objetos pessoais dos ocupantes. Simultaneamente, um terceiro comparsa rouba automóvel, que estava logo atrás.

Enquanto a ação ocorre, o quarto integrante da quadrilha permanece na moto, e tenta se aproximar de um terceiro veículo, mas não consegue. Quando os suspeitos terminam os assaltos, os carros são liberados e eles abordam o veículo que vem na sequência. Durante o arrastão, pelo menos três automóveis foram alvo do grupo.

A Polícia Militar só foi acionada ao endereço por volta das 11h40. Quando as equipes chegaram as vítimas já não estavam mais no local. O 89º Distrito Policial (Portal do Morumbi) é responsável pela área.

Uma outra gravação mostra os quatro criminosos tentanto abordar diversos carros sem sucesso. Nas imagens, é possível ver que eles se colocam no meio de um cruzamento e apontam armas para os veículos. Nenhum dele obedece a ordem de parada e muitos passam em alta velocidade.

