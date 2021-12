5/5 - (1 vote)

O virologista da Fiocruz Amazônia Dr Felipe Naveca informou que a Influenza sempre é um vírus que merece atenção. Está circulando no Brasil, incluindo o Amazonas, a linhagem da H3N2, chamada Darwin, que não está na composição da vacina que foi aplicada esse ano. Com isso, o Estado tem baixa proteção e há o aumento no número de casos



“O vírus Influenza H3N2 que está circulando no Brasil neste momento pertence à uma linhagem chamada Darwin que foi identificada primeiro na Austrália. Essa linhagem não está na composição da vacina que foi aplicada esse ano e vai ser incluída na composição da vacina no ano que vem. Por conta disso a gente ta observando o aumento no número de casos uma vez que a proteção da vacina atual contra ela é baixa”, afirma o virologista da Fiocruz.

Enquanto novas vacinas que protegem contra o H3N2 não chegam, as medidas básicas de proteção individual são fundamentais.

“A gente precisa adotar os mesmos cuidados contra a Covid-19, como lavagem das mãos, uso de máscara, etc. para que a gente consiga também diminuir os casos de Influenza, que também é um vírus perigoso que pode levar às formas graves e, juntamente com a circulação do SARS-Cov-2, é mais um problema nesse momento onde a gente já vê naturalmente um aumento de casos.

A nossa temporada de Influenza veio com essa novidade, que é um vírus cuja vacina atual tem baixa proteção e vai ser importantíssimo o reforço vacinal no ano que vem com a nova formulação da vacina”, disse.

Em geral, as campanhas nacionais de vacinação contra a gripe no Brasil começam em abril. Ainda não há um calendário específico considerando o inverno amazônico. O Instituto Butantan, produtor das vacinas da gripe aplicadas no país pelo SUS, informou que os imunizantes atualizados vão começar a ser fabricados em janeiro.

