Manaus – Só quem já passou por uma situação angustiante como a falta de sangue com algum amigo ou familiar, sabe o desespero que isso significa. Em média, uma pessoa saudável apresenta um volume de sangue de aproximadamente, 7% do seu peso corporal, quando uma perda repentina desse volume acontece, sérios danos à saúde podem ocorrer como ataque cardíaco, acidente vascular cerebral e até morte.

Assim, uma preocupação constante das instituições de saúde é manter um “banco de sangue” com volume adequado para atender à demanda da população. Com o objetivo de apoiar a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) neste desafio, o Manauara Shopping lança a campanha “Seja o tipo de alguém”.

A campanha busca sensibilizar clientes, lojistas e a população em geral a respeito dessa situação tão recorrente entre nós: a ausência de doadores de sangue. No período de 02 a 05 de abril, será montado um stand no piso Tucumã, em frente à Bemol, para disponibilizar informações aos interessados e cadastrar doadores.

Na terça-feira (5), uma equipe do Hemoam realizará um processo de cadastro e triagem com aqueles que desejam fazer a doação. Mediante a liberação, os doadores serão encaminhados a unidade móvel do HEMOAM, conhecida como “Vampirão”, que estará na área externa do shopping.

Ao finalizar sua doação, a pessoa ganha uma camiseta exclusiva da campanha “Seja o tipo de alguém”. Já aqueles que fizerem o cadastro e por algum motivo não estiverem aptos a doação, ganham de brinde um imã de geladeira com os símbolos da campanha.

“Nosso objetivo maior é conscientizar a população para este ato de amor ao próximo, apoiando o Hemoam nesse trabalho tão importante. A campanha destaca que cada pessoa pode ter um determinado tipo sanguíneo, mas todos podem ser do tipo que ama, que doa e que se importa com os outros”, destaca Isa Lucena, Gerente de Marketing do shopping.

Para ser um doador de sangue:

• É preciso estar em boas condições de saúde;

• Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos só podem doar com a presença dos pais). Para a primeira doação, a idade limite é 60 anos.

• Também é preciso pesar mais de 50 quilos, estar descansado e ter repousado ao menos seis horas na noite anterior, além de estar bem alimentado.

• Quem pretende doar não deve ingerir bebida alcoólica no dia anterior e é preciso evitar fumar pelo menos duas horas antes da doação.

• No momento do cadastro, é necessário apresentar documento oficial com foto (RG, CNH, Passaporte, Carteira de Trabalho ou Certificado de Reservista).

