Avalie o post

Brasília – A Comissão de Educação (CE) deve ouvir o depoimento de nove prefeitos, nesta terça-feira (5), para prestação de esclarecimentos sobre o aparente beneficiamento indevido na destinação de verbas públicas ao Ministério da Educação.

“Os fatos narrados são gravíssimos e cabe a este Parlamento, por meio da Comissão temática de Educação de sua Casa Alta, a apuração com rigor dos eventos, o que só será possível com o comparecimento pessoal dos envolvidos no tema em questão para prestar os devidos esclarecimentos”, justifica o senador no requerimento.

Devem participar da audiência pública por videoconferência: Júnior Garimpeiro, prefeito de Centro Novo (MA); Gilberto Braga, prefeito de Luís Domingues (MA); Kelton Pinheiro, prefeito de Bonfinópolis (GO); José Manoel de Souza, prefeito de Boa Esperança Do Sul (SP); Calvet Filho, prefeito de Rosário (MA); Helder Aragão, prefeito de Anajatuba (MA); Marlene Miranda, prefeita de Bom Lugar (MA); Nilson Caffer, prefeito de Guarani D’oeste (SP) e Reinaldo Vilela Paranaíba Filho, prefeito de Três Corações (MG).

source