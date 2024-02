Para impulsionar o desenvolvimento econômico e sustentável da indústria do turismo na região, o Governo do Amazonas está disponibilizando linhas de crédito com limites de até R$ 200 mil. O programa é destinado exclusivamente a empreendedores e profissionais do setor, condicionado à análise de cada proposta e perfil do interessado.

Ao todo, são R$ 10 milhões disponibilizados por meio de parceria entre a Agência de Fomento do Amazonas (Afeam) e a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), garantidos com assinatura de Termo de Cooperação Técnica, que busca promover o acesso a financiamentos, apoiar o crescimento do setor e garantir a sua viabilidade a longo prazo.

Os recursos são oriundos do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social do Estado do Amazonas (FMPES).

“Com esse acordo, os prestadores de serviços turísticos e todas as pessoas que queiram trabalhar com o turismo, podem procurar os servidores da Amazonastur para entender, compreender e dar entrada na linha de crédito específica. Essa é uma determinação do governador Wilson Lima para a interiorização do crédito e do turismo, facilitando a vida de todo mundo que quer investir nos seus negócios”, destacou o presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro.

Linhas de crédito

A linha de crédito tem condições especiais e considera regras específicas aos beneficiários. O Microempreendedor Individual (MEI) pode chegar a até R$ 21 mil. Para a Micro e Pequena Empresa, o financiamento é de até R$ 200 mil.

Em todos os casos, o prazo de pagamento é, de pelo, 12 meses e máxima de 36 com três meses de carência. Já a taxa de juros varia entre 6% a 12% ao ano com bônus de 25% de adimplência.

O benefício tem a finalidade de custear aquisição de máquinas e equipamentos, móveis, utensílios, e outros itens, bem como o investimento em pequenas reformas para aumento de produtividade, além de poder ser utilizado como capital de giro.

Condições de acesso

Os empreendedores e profissionais do setor de turismo devem obedecer aos critérios, que incluem estar com Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) e não ter restrição cadastral nos sistemas de proteção ao crédito. É necessário ainda comprovar a consolidação do empreendimento com, pelo menos, um ano de mercado, e foto anexada.

O interessado deve, ainda, apresentar o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e o comprovante de residência de todos os sócios. Em caso de imóvel alugado, é necessário trazer o contrato de aluguel autenticado em cartório ou a declaração de cessão de endereço, disponibilizado no site da Afeam.

Para ter acesso ao financiamento, o prestador precisa dirigir-se ao Departamento de Negócios e Investimento da Amazonastur, localizado na Avenida Santos Dumont, na zona Norte de Manaus, de segunda a quinta-feira, durante o horário de funcionamento da empresa. Para mais informações acesse o programa “+ Crédito Amazonas”.