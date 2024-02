O crime organizado tomou forma no Acre. As facções criminosas paulistas e cariocas, PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho), consolidaram a sua presença no estado, enquanto expandiam o seu mercado de drogas.

Segundo investigações da polícia, elas chegaram ao Acre em 2011 e mantinham um acordo de não agressão que durou até 2016. A ruptura deste pacto veio com a morte do traficante Jorge Rafaat Toumani, conhecido como o rei do tráfico, num assassinato arquitetado pelo PCC no Paraguai.

Com a situação, o Comando Vermelho sentiu a necessidade de dominar a região amazônica para garantir o seu acesso à fronteira, segundo Bernardo Albano, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Acre (Gaeco).

A guerra territorial desencadeada entre as duas maiores facções criminosas do Brasil causou uma escalada de violência no Acre. Entre 2015 até 2017 o número de crimes violentos letais no estado dobrou, fazendo com que o Acre assumisse a indesejada 2ª posição no ranking dos estados com a maior taxa de homicídios do país.

Atualmente, o CV tem dominância no Acre e a sua conquista do território é comemorada em canções postadas no YouTube. De acordo com Albano, “a maior parte da droga que chega ao Brasil pelo Acre tem como destino a região Nordeste.”

Com a expansão no Acre, o CV passou a recrutar mão de obra peruana para a realização de crimes nos dois países. Na Bolívia, a situação é mais concorrida, com a presença marcante do PCC na região de Santa Cruz de la Sierra.

As autoridades acreanas manifestam preocupação quanto ao aumento consistente da criminalidade organizada na região, que tem contribuído para o aumento da violência. Para o delegado José Adonias, o Acre se tornou uma rota estratégica para o tráfico de drogas.

A queda recente dos índices de criminalidade no Acre é atribuída a ações de inteligência realizadas pelas autoridades. No entanto, o CV, ao firmar seu domínio na região, claramente traça uma tendência contínua de expansão. O futuro do estado permanece em questão.

