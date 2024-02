Uma mulher, que foi flagrada sendo agredida pelo companheiro no meio da rua em Manaus, postou um vídeo nas redes sociais neste domingo (18), afirmando que o ocorrido foi apenas “uma briga de casal”. Nas imagens que circulam na internet, a vítima leva um soco e é enforcada até desmaiar.

De acordo com informações de testemunhas, a violência teria acontecido no bairro Armando Mendes, na zona Leste de Manaus. Uma moradora da área foi a responsável por gravar a agressão através da grade do portão de sua casa.

Durante a filmagem, o agressor aponta o dedo na cara da jovem e a ameaça. Ela tenta reagir, mas seus cabelos são puxados e ela leva um soco na boca. Em seguida, a mulher grita e o homem a enforca até ela desmaiar na calçada onde está sentada. Ao perceber que a vítima parou de se mexer, o homem se afasta. A filmagem é interrompida.

Horas depois, a vítima se pronunciou por meio de um vídeo nas redes sociais. A mulher diz que o homem está sendo ameaçado e pede para que retirem o vídeo de circulação.

‘’Por favor, retirem esse vídeo, quem tiver postado. Isso aconteceu e a gente não tava em si. Ele trabalha, ele é trabalhador. Isso aconteceu por conta da bebida. Isso foi uma briga de casal. Retirem esse vídeo e parem de ameaçar ele’’, diz a jovem.

De acordo com a Lei Maria da Penha todo caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime e deve ser apurado através de inquérito policial. Conforme um dos termos da Maria da Penha, a validade da lei pune violência doméstica contra mulheres mesmo sem que a vítima tenha feito a denúncia. A Polícia Civil deve investigar o caso.