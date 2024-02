A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) de Manaus, em parceria com o instituto UniSaber Mais, oferta, nesta segunda-feira (19), 60 vagas gratuitas para o curso de Treinamento Básico Operacional (TBO). As aulas acontecerão nos dias 21, 22 e 23/2, na Central do Empreendedor, localizada nas dependências do shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

O curso de TBO é indicado para aqueles que pretendem entrar no mercado de trabalho nas funções de auxiliar de produção, auxiliar de montagem, operador de produção ou montador. A capacitação vai ser ministrada das 9h às 12h, e a lista de selecionados está prevista para ser divulgada nesta terça-feira (20).

Os interessados em participar deverão realizar a pré-inscrição nesta segunda-feira, a partir das 10h, pelo link https://bitly.ws/3di3T.

“Há algum tempo, temos divulgado as vagas para o curso mais procurado pelos trabalhadores e mais exigido pelas empresas do Distrito Industrial de Manaus, o TBO. Portanto, não deixem passar essa oportunidade de reinserção no mercado de trabalho ao participarem de um ensino gratuito e com direito a certificado. Aproveitem os professores e usufruam dessa chance única”, destacou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.