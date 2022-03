Avalie o post

A Primeira edição da Manhã de Espiritualidade aconteceu no último sábado no Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Manaus. Durante o evento, Pe. Amarildo Luciano, explicou sobre o tema: Reconciliação. A formação preparou os fiéis para viver bem a quaresma, incluindo uma profunda reflexão acerca do pecado, da graça e o perdão.



A diretora da Fundação Rio Mar, Francilma Grana, ressaltou que o evento teve uma grande procura dos fiéis. A Igreja Católica iniciou na quarta-feira de Cinzas o período quaresmal, momento de jejum, caridade e penitência. São 40 dias para o cristão católico viver o deserto, recordando os passos de Jesus. Ao longo do período da Quaresma há o costume de dar esmolas aos pobres e mais necessitados.



Para o cristão, então, é importante viver o espírito da Quaresma, que consiste numa mudança de vida, com mais oração, caridade, penitência e jejum.



