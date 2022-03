Avalie o post

Fernando Henrique caiu em casa e está internado no Hospital Albert Einstein, em SP

Brasília – O ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso (PSDB) sofreu um acidente doméstico e fraturou o fêmur após cair dentro de casa, nesta sexta-feira (11). Ele está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Ex-presidente está fora de perigo, segundo informações do PSDB (Foto: Divulgação / Fundação FHC)

As informações são de que FHC, que tem 90 anos, está fora de perigo. Em seu perfil oficial no Twitter, o PSDB postou uma mensagem informando do acidente e desejando melhoras ao ex-presidente.

“Desejamos rápida recuperação ao presidente Fernando Henrique Cardoso, internado hoje em função de uma fratura no fêmur. Receba o abraço de todos os tucanos do Brasil”, informa a postagem.

O hospital ainda não divulgou boletim médico sobre o ex-presidente.

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

