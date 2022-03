Avalie o post

Nas imagens é possível ver três soldados armados caminhando em direção à entrada da casa do casal que os enfrentam

Ucrânia – A embaixada do Estados Unidos compartilhou o vídeo de um casal de idosos ucranianos expulsando soldados russos armados que invadiram sua casa em Mykolayiv Oblast, na Ucrânia.

(Foto: Reprodução / Twitter)

“Hoje saudamos este casal de idosos, que enfrentou três soldados russos”, escreveu a embaixada, junto com a hashtag #UkrainianHeroes (Heróis ucranianos).

Nas imagens é possível ver três soldados armados caminhando em direção à entrada da casa do casal ucraniano. Os soldados armados conseguem abrir o portão e entram na propriedade.

Nesse momento, surge o casal de idosos e enfrentam os homens armados. Um dos soldados acaba por disparar a sua arma.

De outro ângulo dá para perceber um homem careca de camisola azul e calças pretas e uma mulher de chapéu rosa e casaco azul saem da casa e começam a gritar com os soldados.

O homem se aproxima das tropas armadas, de punho no ar enquanto apontam as armas para ele. O casal de idosos ficam firmes conseguem expulsar as tropas da sua propriedade.

Veja vídeo:



Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

