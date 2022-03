Avalie o post

Sigla que abriga o presidente da República abraça os deputados do extinto PSL que eram fiéis ao mandatário nas disputas internas

Brasília – O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), participa na manhã deste sábado (12) da solenidade de filiação de parlamentares ao seu partido. O evento é fechado para a imprensa e Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada direto para a sede da legenda, no Brasil 21, sem falar com jornalistas.

Jair Bolsonaro assina filiação ao PL, partido presidido por Valdemar Costa Neto (Foto: Reprodução)

Iniciado o prazo da janela partidária, o partido abriu as portas para receber parlamentares que decidiram migrar para a legenda que, desde 30 de novembro, abriga o presidente da República.

O deputado federal Coronel Tadeu, deu uma lista de parlamentares que participaram da solenidade. Entre os aliados do governo estão os deputados do Rio de Janeiro Carlos Jordy, Márcio Calabria, Luiz Lima e Sóstenes Cavalcante; os parlamentares mineiros Charles Evangelista e Marcelo Álvaro; além dos deputados Nelson Barbudo (MT) e Coronel Chrisóstomo (RO).

Fonte: Governo do Estado do Amazonas em 03/03/2022

Email:

[email protected]

Endereço:

Av. Djalma Batista, 2010 - Parque 10 de Novembro, Manaus - AM, 69050-900

Telefone:

(92) 3643-5080

Fonte