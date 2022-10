Com uma atuação avassaladora no primeiro tempo, o América-MG fez os dois gols em 34 minutos para construir a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense na noite deste domingo (9). O placar no Maracanã provocou vaias da torcida ao Tricolor no duelo da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apostando na velocidade pelos lados, o Coelho precisou apenas de 20 segundos para ter uma grande chance de abrir o placar e de 4 minutos para balançar a rede, com Juninho. Aos 34 minutos, Matheusinho fez o segundo gol, que deu início as críticas do torcedor. O Flu voltou com mais iniciativa após o intervalo, porém não foi o suficiente para mudar a história do confronto.

Com resultado, o América-MG chegou a 45 pontos, se manteve na oitava colocação e se aproximou da briga por vaga na Libertadores. O time mineiro está a três pontos do Athletico, o sexto colocado. O Fluminense, por sua vez, termina a rodada fora do G-4. Com 51 pontos, o time de Fernando Diniz foi ultrapassado por Corinthians e Flamengo e caiu para quinta colocação.

As duas equipes voltam a campo pela 32ª rodada da Série A. No sábado (15), às 20h30 (horário de Brasília), o América-MG recebe o Fortaleza no Independência. Um dia depois, no domingo (16), às 19h (horário de Brasília), o Fluminense visita o Avaí na Ressacada.

