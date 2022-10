Não foi por falta de oportunidades que Atlético-MG e Ceará empataram sem gols, na noite deste domingo (9), no Mineirão. Os dois times tiveram chances ao longo da partida pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, mas abusaram do direito de perder gols. No fim o 0 a 0 amargo atrapalhou os planos das duas equipes.

O Galo, que vinha de duas vitórias seguidas, perdeu mais uma chance de embalar e entrar no G-6 da competição. Acabou sendo vaiado pela própria torcida dentro de casa. O Vovô, que buscava um respiro na luta contra o rebaixamento, caiu uma posição na tabela e vai para um jogo “decisivo” diante do Cuiabá, adversário direto, no próximo domingo (16).

Aos 33 minutos, Dodô tentou o chute de fora da área, mas a bola atingiu a cabeça de Richard, do Ceará. O jogador precisou ser atendido com urgência em campo, deixou o Mineirão de ambulância para exames complementares em um hospital próximo ao Gigante da Pampulha. Posteriormente, o Ceará informou pelas redes sociais que o atleta estava consciente e pronto para passar pelos exames protocolares.

Com o resultado, o Galo chegou aos 47 pontos – um a menos que o Athletico, sexto colocado. Já o Ceará, com 33 pontos, segue próximo dos últimos colocados na briga contra o rebaixamento.

O próximo jogo do Atlético será no sábado (15), contra o Flamengo, às 20h30 (horário de Brasília), no Maracanã. Já o Ceará vai receber o Cuiabá, no domingo (16), às 16h (horário de Brasília), no Castelão.

O post Atlético-MG e Ceará ficam no empate sem gols apareceu primeiro em Portal Você Online.