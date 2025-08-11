Visuliazação: 1

O cineasta amazonense Sérgio Andrade iniciou, neste mês, as filmagens do longa-metragem “Iluminação”, que será rodado em Manaus, Iranduba e Presidente Figueiredo, municípios do Amazonas.

A produção mistura ficção histórica e elementos sobrenaturais para contar a história da eletrificação da capital do Amazonas no início do século XX.

O filme é estrelado por Amaury Lorenzo, que interpreta Youssou, um engenheiro elétrico filho de um inglês e de uma africana.

Na trama, o personagem se une a Hermídia (Miramaia), uma indígena, para concluir a conexão elétrica de Manaus em 1908.

Durante a jornada pela floresta amazônica, eles enfrentam o espírito do Jurupari e um ser metamorfo chamado Cattus (Daniel Moss), enquanto lidam com maldições ancestrais.

O elenco conta ainda com o ator amazonense Adanilo, que participou dos filmes “Marighella” e “Noites Alienígenas” e das séries “Cidade Invisível” e “Dom”.

“Iluminação” tem co-direção de Flávia Abtibol e Zeudi Souza, e o lançamento está previsto para o primeiro semestre de 2026 nos cinemas.

Biografia

Sérgio Andrade é diretor de longas premiados como “A Floresta de Jonathas”, “Antes o Tempo não Acabava” e “A Terra Negra dos Kawa”. Seus trabalhos já foram exibidos em festivais nacionais e internacionais, como o de Berlim e a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

Amaury Lorenzo ficou conhecido nacionalmente em 2023 pelo papel de Ramiro, na novela “Terra e Paixão”, da TV Globo, e venceu o prêmio de Revelação do Ano no Melhores do Ano do Domingão com Huck. Ele também atuou nas novelas “Volta por Cima” e “Três Graças” (ainda inédita).

O post Filme ‘Iluminação’é gravado no AM e retrata eletrificação de Manaus apareceu primeiro em Portal Você Online.