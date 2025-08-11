Visuliazação: 0

O pré-candidato à presidência e senador colombiano Miguel Uribe Turbay, que foi alvo de um ataque a tiros em junho durante um evento público, morreu aos 39 anos, após passar dois meses no Centro de Terapia Intensiva (CTI), informou sua esposa na madrugada desta segunda-feira (11).

O atentado contra Uribe, favorito da direita para as eleições presidenciais de 2026, reabre feridas em um país marcado pela violência e atentados a políticos nas décadas de 1980 e 1990.

O político de oposição faleceu 1h56 locais (3h56 de Brasília), depois de sofrer uma nova hemorragia cerebral no sábado, segundo a clínica onde estava internado.

Em meados de julho, Uribe apresentou sinais de melhora e, após várias cirurgias e intervenções, havia entrado em processo de neuroreabilitação.

“Obrigado por uma vida cheia de amor”, escreveu María Claudia Tarazona em sua conta no Instagram, em uma mensagem ao lado de uma fotografia do casal.

“Descanse em paz, amor da minha vida, eu cuidarei dos nossos filhos”, acrescentou.

Uribe foi baleado em 7 de junho, durante um comício em um bairro popular de Bogotá. Um criminoso de 15 anos disparou três vezes contra ele, sem que os motivos sejam conhecidos. Duas balas atingiram a cabeça do senador.

As autoridades prenderam seis suspeitos relacionados ao ataque, incluindo o atirador, e apontam para dissidentes da extinta guerrilha Farc como possíveis autores intelectuais do crime.

Uribe deixa um filho pequeno e três enteadas adolescentes, filhas de sua esposa, que acolheu como suas.

Dissidências no alvo

“Hoje é um dia triste para o país”, disse nesta segunda-feira a vice-presidente colombiana, Francia Márquez, em uma mensagem na rede social X.

“A violência não pode continuar marcando nosso destino. A democracia não se constrói com balas nem com sangue, se constrói com respeito, com diálogo”, acrescentou a política, que sobreviveu a um atentado com granadas e fuzis em 2019.

A vida de Miguel Uribe foi marcada pela violência do conflito armado colombiano. Sua mãe morreu depois de ter sido sequestrada por ordem do narcotraficante Pablo Escobar em 1991.

A renomada jornalista Diana Turbay faleceu durante uma operação de tentativa de resgate. Escobar ordenou o sequestro em meio a uma campanha de terror para evitar a extradição de narcotraficantes colombianos para os Estados Unidos.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, exigiu justiça. “Estados Unidos se solidarizam com sua família e com o povo colombiano, tanto no luto quanto na reivindicação de justiça contra os responsáveis”, escreveu na rede social X.

Miguel tinha quatro anos quando ficou órfão ao lado de sua irmã mais velha, María Carolina. Seu avô Julio César Turbay foi presidente da Colômbia entre 1978 e 1982. Ele seguiu os passos e também entrou para a política.

“Mataram a esperança”

Entre os detidos pela morte de Miguel Uribe estão o atirador adolescente e Elder José Arteaga Hernández, conhecido como “El Costeño”, suposto cérebro logístico do ataque.

“O mal destrói tudo, mataram a esperança. Que a luta de Miguel seja a luz que ilumine o caminho correto da Colômbia”, escreveu na rede social X o ex-presidente colombiano e principal líder da direita Álvaro Uribe, que está em prisão domiciliar desde o início de agosto, após ter sido condenado em um caso por suborno de testemunhas.

Na semana passada, o chefe da polícia colombiana, Carlos Fernando Triana, disse que “muito provavelmente a Segunda Marquetalia”, uma dissidência da guerrilha fundada pelo líder histórico das Farc Iván Márquez, está por trás do planejamento do ataque.

As autoridades suspeitam que Márquez e aquele que foi seu segundo no comando da guerrilha, conhecido como Zarco Aldinever, estão mortos, embora as versões não tenham sido confirmadas.