Agosto Dourado celebra o incentivo à amamentação e solidariedade materna

Visuliazação: 0

A campanha Agosto Dourado é um período dedicado a conscientizar a sociedade sobre a importância do aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de leite materno, quando doado, como fonte de vida para bebês prematuros ou internados. Este mês é um momento para reforçar que, além de nutrir e amamentar, fortalece vínculos, promove saúde e salva vidas.

O aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses protege contra infecções respiratórias e gastrointestinais, reduz riscos de alergias, diabetes tipo 1 e até obesidade futura. A continuidade da amamentação até os dois anos segue as recomendações da OMS, promovendo ganhos cognitivos e imunológicos para a criança.

As mamães podem ajudar amamentando com frequência, mantendo o fornecimento adequado ao bebê; doando excedentes que, muitas vezes, são desperdiçados após a alimentação; e informando, divulgando e incentivando outras mães e familiares.

Manaus possui uma rede robusta com três bancos de leite e mais de 20 postos de coleta, tanto na capital quanto no interior, como Maternidade Dr. Moura Tapajóz (Compensa I), Maternidade Ana Braga, Azilda Marreiro e Balbina Mestrinho e Posto de Coleta Nazira Daou.

O armazenamento correto do leite tem que ser feito de acordo com as regras da Anvisa e a orientação dos bancos: frascos esterilizados e fornecidos pelos bancos; higienização prévia, lavando mãos e seios com água limpa; e coleta após a mamada ou quando houver excesso, podendo ser manual ou por bomba extratora. Sobre a refrigeração, o ideal é: até 6 horas à temperatura ambiente (~20 °C); até 8 dias na geladeira; congelador (−18 °C) até 6 meses (até 12 meses no freezer separado). O descongelamento deve ser feito na geladeira ou em banho-maria. Importante nunca recongelar.

De acordo com o coordenador do curso de Enfermagem da UNINORTE, Igor Klisman, “o aleitamento materno é fundamental para as formações imunológica e neurodesenvolvimental dos bebês. Cada dose traz anticorpos e nutrientes responsáveis por moldar o organismo em seus primeiros dias de vida. E doar o leite é um ato de amor que transcende a doação, é salvar uma vida”.

Em Manaus, com uma rede ativa e acessível de coleta, doar leite materno é simples e profundamente significativo. Uma mãe amamentando pode amplificar seu afeto estendendo esse cuidado a outras crianças vulneráveis.