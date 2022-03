Avalie o post

O Festival de Folclórico de Parintins, que é protagonizado pelos bois Caprichoso e Garantido, retornará em 2022 e será realizado nos dias 24, 25 e 26 de junho. As datas foram anunciadas na manhã dessa sexta-feira (11), durante solenidade realizada no Teatro Amazonas e contou com a presença das agremiações.

Devido à pandemia da Covid-19, a festa não foi realizada

nos últimos dois anos. Com o anúncio, a realização da festa está cercada de muitas expectativas por parte dos amantes da cultura popular, como destaca o Secretário de Cultura do Estado, Marcos Apolo.

”E o desafio que foi colocado a nós foi esse de nós realizarmos o maior festival de todos os tempos, gerando o trabalho, renda e qualidade de vida, e acima de tudo esse resgate do pertencimento do Povo de Parintins pelo seu folclore e pela sua identidade,” disse o secretário.

Segundo o governador do Amazonas, Wilson Lima, os bumbás vão receber um patrocínio no valor de R$ 10 milhões, o dobro do que foi pago em 2019, último ano que o festival foi realizado.

”Esse recurso nos próximos dias, talvez entre três ou quatro dias esse recurso já esteja disponível para os bois,” disse o governador.

Na ocasião, o governador falou sobre a flexibilização do uso das máscaras em locais abertos, e reforçou a importância de a população concluir o esquema vacinal contra a Covid-19.

Em 2022, o Boi Caprichoso defenderá o tema ‘Amazônia, Nossa Luta em Poesia’. Atual campeão do Festival Folclórico de Parintins, o Boi Garantido traz o tema ‘Amazônia do Povo Vermelho’. Os ingressos para o festival já estão a venda, e os admiradores dos bois bumbás, devem ficar atentos para garantir e acompanhar de perto o espetáculo.

Yuri Bezerra – Rádio Rio Mar

