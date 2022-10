A Feirinha do Tururi, “esquenta” do Boi Manaus 2022, inicia nesta quarta-feira, 12/10, na avenida Belmiro Vianez, conhecida como “Alameda do Samba”, localizada no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste da cidade. Nesta edição, a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com a Associação dos Artistas do Boi-Bumbá, traz intérpretes consagrados que dividirão o palco com novos talentos da toada. A programação, que inicia às 18h, é totalmente gratuita.

O primeiro dia da Feirinha do Tururi reunirá todos os artistas no palco para uma grande celebração. Nos demais dias, sobem ao palco cinco atrações por noite, dentre elas os bois Brilhante, Caprichoso, Corre-Campo, Garanhão, Garantido, torcidas e dançarinos. No total, serão nove dias de programação, com 46 atrações do segmento, sempre das 20h às 23h. A feirinha segue até o dia 20 de outubro e é o ponto oficial de venda das tururis (camisas) do Boi Manaus 2022.

A programação integra o calendário de apresentações artístico-culturais dos 353 anos da capital amazonense. A agenda cultural foi apresentada no dia 26/9, durante o lançamento do ‘Boi Manaus’, pela Prefeitura de Manaus, por meio da Manauscult, e conta com uma série de apresentações de artistas locais, exposições, palestras, rodas de conversas, saraus, evento esportivo e outros, que pode ser conferida no site www.manauscult.manaus.am.gov.br.

FEIRINHA DO TURURI – PROGRAMAÇÃO DE LANÇAMENTO

HORÁRIO ATRAÇÃO

18h00 - 18h08 Nenê

18h08 - 18h16 Kamayurá

18h16 - 18h24 Luciano Araújo

18h24 - 18h32 Dennis Martins

18h32 - 18h40 Wanderson Rodrigues

18h40 - 18h48 Rey e Toada de Roda

18h48 - 19h06 Alciro Neto

19h06 - 19h14 Kaboclos

19h14 – 19h22 Curumins da Baixa

19h30 – 19h38 Wilson Nobre

19h38 – 19h46 Fellipe Jr.

19h50 – 19h58 Boi Garanhão e Patrick Monteiro

20h06 – 20h14 Boi Brilhante

20h22 – 20h30 Boi Corre Campo

20h22 – 20h30 Grupo Kuarup

20h30 – 20h38 Grupo A Toada

20h38 – 20h46 Luanita Rangel

20h46 – 20h54 Márcia Novo

20h54 – 21h02 Mara Lima

21h02 – 21h10 Hellen Veras

21h10 – 21h18 Jardel Bentes

21h18 – 21h26 Fábio Casa Grande

21h26 – 21h34 Klinger Jr.

21h34 – 21h42 Robson Jr.

21h42 – 21h50 Jr Paulain

21h50 – 21h58 Carlos Batata

21h58 – 22h06 Arlindo Neto

22h06 – 22h26 MOMENTO GARANTIDO

Batucada do Boi Garantido com:

Leonardo Castelo

Márcia Siqueira

David Assayag

Israel Paulain

Sebastião Jr.

22h26 – 22h46 MOMENTO CAPRICHOSO

Marujada do Boi Caprichoso com:

Paulinho Viana

Edmundo Oran

Patrick Araújo

Prince do Boi

22h46 – 22h52 Edilson Santana

22h52 – 23h00 Fabiano Neves

23h00 – 23h08 P.A. Chaves

23h08 – 23h16 Canto Da Mata

23h16 – 23h24 Carlinhos do Boi

23h24 – 23h32 Cézar Pinheiro