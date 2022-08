Por Paulo Eduardo Barni, Anelícia Cleide Martins Rego, Francisco das Chagas Ferreira Silva, Richard Anderson Silva Lopes, Haron Abrahim Magalhães Xaud, Maristela Ramalho Xaud, Reinaldo Imbrozio Barbosa e Philip Martin Fearnside

Os incêndios florestais são uma ameaça à integridade e biodiversidade das florestas [1] e ao armazenamento de carbono da floresta amazônica e às funções do ciclo hidrológico [2-6]. As fontes de ignição de incêndios florestais na Amazônia são o resultado de ações antrópicas, como queimadas em florestas recém-desmatadas próximas ou para manutenção de pastagens ou para corte e queima da agricultura familiar, enquanto a extração seletiva (ESM) desempenha um papel importante na tomada de a floresta vulnerável à entrada e propagação de fogo [7-13]. SL tem sido apontado como um dos fatores para a propagação de incêndios florestais mesmo em locais distantes dos principais focos de desmatamento [14-17].

Eventos de seca prolongada causados pela frequência crescente de eventos severos de El Niño têm um efeito direto na propagação de incêndios florestais na Amazônia [18-22], assim como os efeitos das mudanças no uso e cobertura da terra e exploração madeireira predatória [10-11]. A frequência de incêndios florestais tem aumentado em áreas que (até recentemente) eram consideradas imunes ao fogo devido à umidade natural da floresta; no entanto, os fatores que atenuam ou amplificam a ocorrência de incêndios ainda são pouco estudados [2, 23-25].

A Amazônia fornece serviços ambientais essenciais (por exemplo, [3]), e conservá-los requer a compreensão das interações entre fenômenos climáticos e atividades humanas e seus efeitos na degradação da biomassa florestal. O mapeamento sistemático é uma das ferramentas de sensoriamento remoto de grande importância para o entendimento da distribuição espacial e do comportamento de propagação dos incêndios florestais e é uma forma inteligente de fornecer subsídios para o aprimoramento de políticas públicas de combate ao uso indiscriminado do fogo.

O mapeamento sistemático pode fornecer estimativas de emissões de gases de efeito estufa (GEE) em grande escala e contribuir para melhorar os cálculos que representam a biomassa e o carbono afetados por fogo e desmatamento [18, 26]. O atual Inventário Nacional de Emissões de GEE do Brasil [27] não considera as emissões de incêndios florestais no sub-bosque ao calcular as emissões de mudanças no uso da terra e silvicultura. Este fato persiste, em parte, devido ao pequeno volume de trabalhos realizados nesta área do conhecimento e às grandes incertezas envolvidas no cálculo dos fatores de emissão.[28]

A foto deste artigo mostra queimadas na floresta na região de Porto Velho, capital de Rondônia, em julho de 2022. (Foto: Christian Braga/Greenpeace)

Sobre os autores

Paulo Eduardo Barni é Engenheiro Florestal graduado pela Universidade Federal do Amazonas (2007), mestre em Ciências de Florestas Tropicais – CFT, pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA/Manaus (2009) e doutor em Clima e Ambiente, pelo INPA e Universidade Estadual do Amazonas – UEA (2014). Seu interesse em pesquisa inclui modelagem ambiental e climática, com ênfase no comportamento do fogo florestal de sub-bosque, queimadas, simulações de desmatamento, recuperação de áreas degradadas, biomassa de capoeiras e estocagem e emissões de carbono florestal para a atmosfera. É professor da Universidade Estadual de Roraima – UERR, Campus Rorainópolis, Região Sul do Estado de Roraima.

Anelícia Cleide Martins Rego é aluna de graduação na Universidade Estadual de Roraima – UERR, Campus Rorainópolis.

Francisco das Chagas Ferreira Silva é aluno de graduação na Universidade Estadual de Roraima – UERR, Campus Rorainópolis.

Richard Anderson Silva Lopes concluiu a Especialização em Geoprocessamento pela Universidade de Brasília em 2005. Atualmente é Técnico especializado no Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, Boa Vista, Roraima. Atua na área de Geografia, com ênfase em Sensoriamento Remoto.

Haron Abrahim Magalhães Xaud é Eng. Agrônomo formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) com Mestrado e Doutorado em Sensoriamento Remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE. É pesquisador da Embrapa-Roraima e professor permanente do PRONAT-UFRR (Mestrado e Doutorado). Se dedica a pesquisas nas áreas de Recursos Florestais, Sensoriamento Remoto, Agricultura Sem Queima, Gestão Territorial e Incêndios Florestais.

Maristela Ramalho Xaud possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (1993) e mestrado (1998) e doutorado (2013) em Sensoriamento Remoto pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE. É pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa-Roraima). Tem experiência em sensoriamento remoto e geoprocessamento em estudos sobre desmatamento, queimadas, incêndios florestais e mudanças de uso e cobertura da terra. Atua como professora colaboradora do Programa de Pós-graduação em Recursos Naturais da Universidade Federal de Roraima-UFRR.

Reinaldo Imbrozio Barbosa é Engenheiro Florestal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Doutor em Biologia Tropical (Ecologia) pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). Possui especial interesse em estudos relacionados às mudanças climáticas, uso e ocupação da terra, dinâmica de ecossistemas e emissões de gases do efeito estufa decorrentes das atividades antrópicas na Amazônia. É pesquisador titular do INPA, Professor do Programa de Pós-graduação em Recursos Naturais da UFRR (Doutorado/Mestrado) e professor colaborador nos cursos de Pós-graduação em Ecologia e Ciências Florestais do INPA (Doutorado/Mestrado). Suas publicações podem ser encontradas aqui.

Philip Martin Fearnside é doutor pelo Departamento de Ecologia e Biologia Evolucionária da Universidade de Michigan (EUA) e pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), em Manaus (AM), onde vive desde 1978. É membro da Academia Brasileira de Ciências. Recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelo Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas (IPCC), em 2007. Tem mais de 750 publicações científicas e mais de 650 textos de divulgação a que estão disponíveis aqui.

