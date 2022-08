Seis candidatos ao Governo do Amazonas nas eleições de 2022 divulgaram agendas de campanha para esta quarta-feira (31). Confira, a seguir.

Amazonino Mendes (Cidadania)

Pela manhã e à tarde, o candidato faz gravação para o programa eleitoral.

Carol Braz (PDT)

Pela manhã, às 9h, a candidata participa de reunião com líderes e apoiadores.

No período da tarde, às 15h, a candidata concede entrevista a uma WebTV local.

Ainda à tarde, às 16h, ela faz caminhada no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. O ponto de concentração será o Mini shopping da Compensa.

Eduardo Braga (MDB)

À tarde, o candidato participa do ato ‘Todos Juntos pelo Brasil’, ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O evento ocorrerá às 18h, no Espaço Via Torres, localizado na Avenida Visconde de Porto Seguro, Flores, Zona Norte de Manaus.

Israel Tuyuka (Psol)

O candidato não divulgou a agenda desta quarta-feira (31).

Henrique Oliveira (Podemos)

O candidato não divulgou a agenda desta quarta-feira (31).

Nair Blair (Agir)

Pela manhã, a candidata concede entrevista a um portal local, às 10h.

Pela tarde, às 16h, a candidata participa de caminhada e reunião no bairro Coroado 3, Zona Leste de Manaus. A concentração será na Rua Hugo de Abreu.

Durante a noite, ela participa de caminhada no bairro Zumbi, Zona Leste de Manaus, às 19h.

Ricardo Nicolau (Solidariedade)

Pela manhã, o candidato participa de café da manhã com lideranças de feiras e mercados da Zona Sul de Manaus.

Ainda no período da manhã, ele participa de sessão plenária na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

À tarde, o candidato participa de reuniões internas no comitê central para discutir projetos para o plano de governo.

No período da noite, ele grava programa eleitoral.

O candidato não especificou os horários das atividades.

Wilson Lima (União Brasil)

À tarde, às 14h, o candidato participa de carreata e caminhada na cidade de Presidente Figueiredo, no Amazonas.

Às noite, às 18h, o candidato participa de carreata e comício na cidade de Rio Preto da Eva, no Amazonas.

O post Confira agenda dos candidatos ao governo do AM nesta quarta apareceu primeiro em Portal Você Online.