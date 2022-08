Apresentador Eduardo Oinegue leu editorial contundente contra Moraes Foto: Reprodução/TV Band

A TV Bandeirantes divulgou nesta terça-feira (30) um editorial contundente com críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por conta do fato de ele ter determinado uma operação contra oito empresários em virtude de mensagens trocadas no WhatsApp. No texto, a emissora chamou Moraes de “mandante fora da lei” e “justiceiro”.

– Onde estão as provas? Porque troca de mensagens, apenas opiniões sem ação, ainda que sejam contra a democracia ou mesmo em defesa de golpe, ideia que combatemos e abominamos, não configuram crimes. Estão longe de fundamentar aquela operação policial – declarou a emissora.

No editorial, que foi lido pelo apresentador Eduardo Oinegue no Jornal da Band, a emissora também afirmou que o Brasil ficou “chocado” com a operação policial e questionou se o “país vai ter que conviver com um ministro do Supremo que virou de fato mandante de operações ilegais”.

– Vão crescendo sinais de que estamos diante de mais um desatino do nosso judiciário, como tem acontecido desde a Lava Jato. Sem provas claras e contundentes, Alexandre de Moraes desempenha nesse episódio mais o papel de mandante fora da lei e da Constituição do que de ministro que deveria zelar por essa mesma lei, por essa mesma Constituição – completou.

Confira, na íntegra, o texto do editorial da Band:

“O Brasil, ainda chocado com a ação da Polícia Federal na casa e no escritório de oito empresários, esperava que o ministro Alexandre de Moraes apresentasse a justificativa para ter autorizado essa operação. E de fato acaba de ser retirado o sigilo das investigações. Isso no 7º dia depois da ação policial. Mas o que apareceu não convence.

E a pergunta continua: onde estão as provas? Porque troca de mensagens, apenas opiniões sem ação, ainda que sejam contra a democracia ou mesmo em defesa de golpe, ideia que combatemos e abominamos, não configuram crimes. Estão longe de fundamentar aquela operação policial.

Vão crescendo sinais de que estamos diante de mais um desatino do nosso judiciário, como tem acontecido desde a Lava Jato. Sem provas claras e contundentes, Alexandre de Moraes desempenha nesse episódio mais o papel de mandante fora da lei e da Constituição do que de ministro que deveria zelar por essa mesma lei, por essa mesma Constituição.

Pelo respeito que temos à instituição do Supremo Tribunal Federal, queremos acreditar que ainda possam existir evidências convincentes, mas a expectativa se reduz. O tempo passa e a cobrança vai ficando mais intensa e a indignação também.

Ou será que esse material não existe mesmo e o país vai ter que conviver com um ministro do Supremo que virou de fato mandante de operações ilegais? Um ministro justiceiro.

Essa é a opinião do grupo Bandeirantes de Comunicação”.

