O Palmeiras informou na tarde desta quarta-feira, 31, que o meio-campista Raphael Veiga passou por exames de imagem e foi diagnosticado com uma entorse no tornozelo esquerdo. De acordo com o clube, o armador já iniciou o tratamento e está sob cuidados dos membros do Núcleo de Saúde e Performance. O craque do Alviverde sofreu a contusão no revés para o Athletico-PR, na noite de ontem, na Arena da Baixada, pela rodada de ida da semifinal da Copa Libertadores da América. Machucado, ele tentará se recuperar a tempo do duelo de volta, marcado para a próxima terça-feira, 6, no Allianz Parque. Como foi derrotado por 1 a 0, o conjunto liderado por Abel Ferreira precisa vencer por dois gols de diferença para avançar no tempo regulamentar. Na manhã de hoje, os titulares do confronto em Curitiba permaneceram na parte interna da Academia para atividades regenerativas. Já os atletas que atuaram por menos de 45 minutos foram a campo para atividades técnicas e disputaram um coletivo de dois tempos de 15 minutos com a participação de jovens do Sub-20, além de Gustavo Scarpa e Danilo, suspensos do primeiro duelo contra o Furacão.

