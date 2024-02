Para celebrar a arte, o conhecimento e conexões excepcionais, Manaus recebe o Foto Inovar Amazônia 2024 que vai trazer alguns dos melhores nomes da fotografia nacional durante dois dias de muito conhecimento teórico e prático sobre fotografia. O evento acontece nos próximos dias 5 e 6 de março no Teatro Manauara.

Segundo Paulinho Marcondes, diretor do evento, este ano o Foto Inovar completa 6 anos na Amazônia e o tema proposto, “Conexão”, é justamente para discutir o atual momento do mercado fotográfico, com a chegada da inteligência artificial e novos programas que facilitam o dia a dia dos fotógrafos e seu fluxo de trabalho e edição.

“O tema deste ano foi escolhido para representar o mais amplo sentido desta palavra, conexão, com novas tecnologias, com pessoas, com novas oportunidades de trabalho e principalmente para conectar o fotógrafo com sua verdadeira essência, mostrando que é possível viver da sua arte, do seu trabalho e, principalmente, ganhar muito dinheiro com a fotografia”, explica Paulinho Marcondes.

Ele ainda afirma que a missão como evento é ensinar o fotógrafo a gerir as finanças, gestão do seu negócio e ensinar a vender mais e melhor.

“Além disso, uma grande dor de todos os fotógrafos é a pós-produção e edição de imagens, e por isso o tema principal deste ano está ligado a programas de inteligência artificial que visam facilitar e dar mais tempo para os fotógrafos cuidarem da sua fotografia e do seu negócio. Estamos ainda em um processo de recuperação da pandemia, onde o mercado de eventos foi diretamente afetado, e por isso nosso evento não pode faltar inspirações e histórias de carreiras de sucesso, e isso mais uma vez teremos muito no palco do Foto Inovar”, afirma o idealizador do evento entusiasmado os números relevantes.

Ao longo destes 6 anos, foram quase 100 palestrantes de todo o país que subiram no palco do Foto Inovar e mais de 3000 congressistas de todo o Norte já foram impactados com esse evento.

Para mais um congresso de sucesso, foi escalado mais uma vez um time de peso que vem de várias partes do país, e claro, como todos os anos, o evento valoriza profissionais do Norte, dando oportunidade para mostrar o trabalho de grandes profissionais da região.

O passaporte tem o valor de R$ 350,00 para os dois dias de evento no site FotoInovar.com.br e prepare-se para transformar sua jornada na fotografia neste evento que faz história na Amazônia.

Contatos e mais informações: (54) 9 9671-7728 ou (51) 92000-8460.

