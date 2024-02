O São Paulo quase saiu de um início de crise para um clima de festa contra o Red Bull Bragantino, mas, após arrancar virada incrível no final, deixou a vitória escapar e empatou por 2 a 2, pelo Campeonato Paulista. O Tricolor está agora há três jogos sem vencer — antes, havia perdido para Ponte Preta e Santos. Incomodada com um futebol cheio de bolas esticadas e cruzamentos, a torcida são-paulina vaiou bastante na saída para o intervalo. Há uma ala que já questiona o trabalho do jovem técnico Thiago Carpini. No entanto, os gols no Erick e Calleri no finalzinho amenizaram o clima no MorumBis. No final, os apupos deram lugar aos aplausos.

O gol do Bragantino saiu logo aos 7 minutos. Após saída errada do Tricolor para o ataque, Mosquera escapou pela esquerda e acionou na área Thiago Borba, que cutucou de primeira. Após um primeiro tempo terrível, o São Paulo melhorou no segundo tempo, mas só incendiou a partida após lance incomum protagonizado pela arbitragem. Aos 30 minutos, Arbodela fez falta, mas o árbitro mandou seguir. Na sequência do lance, Helinho derrubou Erick, levou o amarelo e, na sequência, o vermelho, por reclamação. O VAR, porém, recomendou a revisão do lance do equatoriano. Vinícius Gonçalves Dias Araújo deu a falta, expulsou o zagueiro tricolor e manteve a decisão sobre Helinho.

Com dois jogadores a menos em campo, o jogo ficou mais aberto e ficou emocionante no final. Aos 42 minutos, Erick colocou a bola na área, ficou com ela após bate-rebate e empatou. Seis minutos depois, ele coroou sua atuação com lindo passe que deixou Calleri na cara do gol, e o argentino, com categoria, virou. O MorumBis foi à loucura e reconheceu a valentia do time mesmo após o gosto amargo pelo gol de Laquintana aos 52. Os dois times lideram seus grupos: o Massa Bruta com 15 pontos, o Tricolor com 14.