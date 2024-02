Nicolas Prattes e Sabrina Sato foram embora juntos, no mesmo carro, após o desfile da Gaviões da Fiel, na madrugada deste domingo (18), em São Paulo. Ele confirmou o romance com a apresentadora pouco antes dela entrar na Avenida em São Paulo.

Nas imagens que circulam na internet, o ator aparece dentro do carro, que esperava Sabrina terminar de desfilar com a escola. Minutos depois, ela aparece cercada pela equipe, entrando no veículo.

A rainha de bateria e o ator estavam no Rio, onde ela desfilou com a Vila Isabel. Horas depois, pousaram na capital paulista para a dobradinha de Carnaval da apresentadora.