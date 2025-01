Nesta sexta-feira (24), das 9h às 15h30, acontece a “Oficina de Planejamento Estratégico do Conselho Consultivo e Núcleo Gestor da Aliança para o Desenvolvimento Sustentável do Sul do Amazonas (ADSSA)”. O evento é realizado no Novotel Manaus, no Distrito Industrial.

A oficina será uma oportunidade para reunir os membros da Aliança, apresentar resultados e traçar estratégias para 2025, principalmente com ações em defesa das pessoas que vivem no sul do Amazonas, uma das regiões mais ameaçadas por desmatamento, grilagem de terras, queimadas, exploração madeireira, entre outros crimes ambientais.

Segundo dados de satélite da Universidade de Maryland, visualizados na plataforma Global Forest Watch, os quatro municípios que enfrentam os maiores níveis de destruição nesta região são Apuí, Novo Aripuanã, Manicoré e Humaitá, que registram muitos alertas de desmatamento.

O evento da Aliança para o Sul do Amazonas será dividido em grupos de trabalho que abordarão, entre outros assuntos, desmatamento, queimadas, sociobioeconomia, regularização ambiental e fundiária. Também contará com representantes do Coletivo Jovens Comunicadores do Sul do Amazonas (JOCSAM).

