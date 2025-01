O atacante brasileiro Antony, que atualmente defende o Manchester United, está a caminho da Espanha para ser emprestado ao Real Betis, da Espanha. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal britânico The Guardian, e depois o jornalista famoso por anunciar contratações, Fabrizio Romano, que afirmou que o brasileiro está a caminho da Espanha ainda hoje. O jornal inglês classificou a contratação de Antony como uma das mais frustrantes da história da Premier League. O jogador foi trazido ao clube inglês pelo ex-técnico Erik ten Hag, que pagou 100 milhões de euros ao Ajax em 2022.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar de um começo promissor, onde marcou gols em suas três primeiras partidas, o desempenho de Antony não se manteve. Ao longo de sua trajetória no Manchester United, ele participou de 96 jogos, acumulando 12 gols e cinco assistências. Nesta temporada, Antony teve apenas 135 minutos de jogo, a maior parte como substituto. Essa situação fez com que muitos fãs do United manifestassem apoio à sua saída, evidenciando a falta de espaço que o jogador tem encontrado sob a nova gestão do técnico Ruben Amorim. O novo treinador está lidando com um elenco que foi montado com base nas preferências do antecessor.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias